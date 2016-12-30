Порошенко вручив державні нагороди двом американським сенаторам – Маккейну та Грему (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія вручення нагород відбулася у ході зустрічі із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки в Києві.

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Президент нагородив сенатора Маккейна орденом Свободи, сенатора Грема - орденом Ярослава Мудрого за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та США.

Глава держави підкреслив важливість традиційної двопартійної підтримки України у Конгресі США та відзначив участь у делегації представників обох партій. За його словами, це підтверджує, що така підтримка залишатиметься і надалі у боротьбі проти російської агресії, за збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

«Дуже важливим, що в цій боротьбі і наш народ, і парламент, і наш уряд пліч-о-пліч з американським народом. Ми відчуваємо цю надійну підтримку і допомогу. Це надзвичайно важливо в ці дуже важкі дні для моєї 45-мільйонної країни», - сказав Порошенко.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню.

Порошенко відзначив важливість прийняття Конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Глава держави також зазначив, що Україна бореться не лише за незалежність. «Ми боремося за свободу, за цінності, за демократію, захищаючи їх в центрі Європи у ХХІ столітті», - сказав він.

Президент також поінформував американських сенаторів про хід реформ в Україні та наголосив на важливій ролі США в цьому процесі.

Своєю чергою сенатор Маккейн підтвердив свою рішучість щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.