Кива розповів, що йому важко було сприймати "красиву жінку" Деканоідзе як керівника

"Вона хороша як людина, вона прекрасна жінка, вона, напевно, любляча мати. У цих структурах потрібні ті, хто готовий буде переламувати хребти всьому тому, що буде протистояти законності або виконанню законів. І навіть якщо це будуть ті брудні "мусори", про які ми будемо ще багато і чути, і говорити. Адже ніхто нікуди не подівся, багато структур і люди так і залишилися. Вони вміють придушувати, протистояти і захищати свої гроші. І тут потрібна боротьба", - розповів скандальний екс-наркоборець в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Хатія, вона дійсно хороша людина, і в мене до неї, як до жінки, дійсно хороше ставлення. Звичайно, вона красива жінка. І, звичайно, це мені імпонувало. Мені просто важко було сприймати жінку-керівника. Мене відразу назвуть тут сексистом. Так я і є сексист у прямому сенсі цього слова. Я вважаю, що чоловік – це той, який оберігає і охороняє, і створює умови, А жінка в цих умовах вже живе", - зазначив Кива.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кива пояснив свою нетерпимість до ЛГБТ-спільнот любов'ю до дітей.