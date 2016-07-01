Екс-наркоборець Кива пояснив свою нетерпимість до ЛГБТ-спільнот любов'ю до дітей

Відомий скандальними заявами на адресу ЛГБТ-спільнот колишній начальник департаменту поліції з протидії незаконному обігу наркотиків Ілля Кива пояснив своє ставлення.

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"Я просто люблю дітей і борюся за людське, я борюся за здорове, повноцінне морально стійке майбутнє", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

Кива стверджує, що зараз відбувається цілеспрямоване знищення моралі і українському суспільству нав'язують чужі принципи.

"Хтось у Верховній Раді відпрацьовує гомосексуалістичні гранти і намагається нав'язати нам свою гру. Мене турбує майбутнє наших дітей. Мене цікавить те, щоб мій син чи донька ніколи не зіткнулися і не були ущемлені в правах, тому що сьогодні вже починається той процес, коли ущемляються права гетеросексуальних людей", - сказав Кива.

Нагадаємо, коментуючи події, що відбулися у Львові 19 березня, коли було зірвано акцію, яку планувала провести місцева ЛГБТ-спільнота, Кива написав на своїй сторінці у Facebook: "ЛЬВІВ! БІБЛІЯ, ЛЕВІТ, Вірш 20, глава 13. Якщо хтось ляже з чоловіком, як із жінкою, то обидвоє вчинили мерзоту; нехай будуть скарані на смерть; кров їхня на них. P. S. Читайте Біблію, вірте ГОСПОДУ!".

Потім цей запис він видалив.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кива заявив, що вирішив піти до Національної гвардії, щоб повернутися в зону проведення антитерористичної операції. "Я вирішив піти на підвищення, а для мене підвищення - це окоп... Мною був написаний рапорт на ім'я командувача Національної гвардії. Рапорт підписаний, зараз іде моє прийняття. Іду солдатом. Я бачу себе на передовій, там, де чесні люди, там, де правильні поняття і зрозумілий агресор. Тут, у цій прогнилій системі, повірте, я відчував себе дискомфортно", - заявив Кива.

Проте згодом у Нацгвардії повідомили, що Кива в них не служить.