Ляпіна побачила, що Тимошенко хоче бути царицею морською

Внесення прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО кандидатури Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду держмайна України – це «чиста провокація».

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона” ).

Вона нагадала, що свого часу фракція НУ-НС виступала категорично проти кандидатури А.ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ за його «неетичні висловлювання на адресу Президента України».

Вона також зазначила, що згодом А.ПОРТНОВ «зробив карколомну кар’єру», подаючи разом із народним депутатом України із фракції Партії регіонів Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ законопроекти, які голосувалися у вересні і призвели до розпаду коаліції.

«Тому він для нас є дуже неприйнятним, і подача його кандидатури при відсутності коаліційної угоди, при відсутності кадрових домовленостей, – це чистої води провокація», - наголосила К.ЛЯПІНА.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО «вчорашнім виступом і сьогоднішнім внесенням кандидатури А.ПОРТНОВА демонструє, що їй не потрібна коаліція».

«Їй потрібна якась віртуальна річ, яка страхує від позачергових виборів. Їй потрібна ситуативна більшість, бо тоді вона – цариця морська, а не прем’єр-міністр України», - сказала представниця НУ-НС.

На думку К.ЛЯПІНОЇ, без існування коаліції Ю.ТИМОШЕНКО матиме можливість самостійно «карати когось з міністрів, кого вважає за потрібне, оскільки уряд не контролюватиметься коаліцією».

Вона зазначила, що за допомогою ситуативної більшості в парламенті Ю.ТИМОШЕНКО може звільняти і призначати міністрів.

«Це вже не прем’єр-міністр, а владичиця морська, але треба пам’ятати, що в казці про золоту рибку все це закінчилось розбитим коритом», – сказала К.ЛЯПІНА, додавши, що саме таким може бути «наступний етап Юлії ТИМОШЕНКО», якщо вона продовжуватиме діяти таким же чином.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення Андрія ПОРТНОВА (БЮТ) головою Фонду державного майна України. Цей проект постанови розроблено відповідно до подання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 10 грудня поточного року.