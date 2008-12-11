Ляпіну «терзают смутные сомнения»

Народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУ-НС) вважає, що запропонована назва нової більшості готувалася під коаліцію БЮТ і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.

За словами депутата, назва готувалася під коаліцію БЮТ і Партію регіонів, оскільки там є «слова, які піарщики “регіонів” багато років пов’язують саме із Партією регіонів – стабільність».

В той же час вона зазначила, що фракція НУ-НС вважає, що суть коаліції – не в назві, головне, щоб вона не була антиукраїнською.

«Це все тільки слова, а суть в тих положеннях, які містяться в угоді», - зазначила К.ЛЯПІНА.

За її словами, в назві нової більшості слово «розвиток» - від БЮТ, «стабільність» - від Партії регіонів, а «порядок» - «це взагалі невідомо від кого».

На уточнення журналістів, може це від НУ-НС, К.ЛЯПІНА відповіла: «Не від нас точно, бо в нас порядку найменше».

Депутат зазначила, що в парламенті вже була створена антикризова коаліція, яка «створила кризу, була в нас коаліція національного єднання, яка розвалила Верховну Раду».

«Зараз створюється коаліція стабільності, і щось «меня терзают смутные сомнения», - пожартувала К.ЛЯПІНА.

Як повідомляв УНІАН, газета "Коммерсант`" (Україна) № 225 від 11.12.2008, пише, що нову парламентську більшість назвали коаліцією "Національного розвитку, стабільності і порядку".

Видання посилається на текст коаліційної угоди, яку керівництво фракції БЮТ запропонувало підписати своїм колегам із фракцій "Наша Україна – Народна самооборона" і Блоку Литвина.