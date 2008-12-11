У Львові побили працівника СБУ

Увечері 10 грудня у Львові неподалік від власного будинку невідомі жорстоко побили працівника Управління СБУ у Львівській області. Потерпілий із черепно-мозковою травмою госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією медиків, на даний час життю працівника СБУ нічого не загрожує.

Як повідомило УНІАН компетентне джерело в правоохоронних органах, жертвою нападу став полковник СБУ, який за своїми посадовими обов‘язками представляв інтереси Управління СБУ у Львівській області в судових органах.

Керівник прес-служби СБУ у Львівській області Володимир КРИВОШЕЯ підтвердив кореспонденту УНІАН інформацію про факт побиття працівника СБУ у Львівській області, однак відмовився від будь-яких коментарів.