В’ячеслав Кириленко: коаліції немає

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не вестиме мову про жодні кадрові рішення, поки не буде підписано коаліційну угоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Ми не будемо розглядати жодні кадрові питання, поки не буде підписана коаліційна угода», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що на даний момент продовжуються переговори щодо остаточного тексту коаліційної угоди, і НУ-НС має свої пропозиції до неї, перш за все, економічного і соціального характеру.

«Ми робимо все для того, щоб прийнятний текст угоди було запропоновано», - сказав лідер фракції НУ-НС.

При цьому він наголосив, що в парламенті немає коаліції трьох фракцій, незважаючи на те, що було зроблено оголошення.

«Коаліція – це тоді, коли політичні сили поставили підпис під коаліційною угодою. Так от, коаліційна угода ще не підписана», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО зауважив, що робота над коаліційною угодою іде дуже швидкими темпами, і є шанс, що ця робота завершиться в максимально стислі терміни.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Увечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала текст коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.