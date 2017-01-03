Адвокати Януковича вимагають через суд забезпечити заслуховування свідчень екс-президента

Про це УНІАН повідомили у прес-службі адвокатського об'єднання Aver Lex.

«Адвокати Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Печерського райсуду столиці про забезпечення конституційного права їхнього клієнта на правосуддя і на надання показань у справах, за якими йому висуваються підозри», - йдеться у повідомленні.

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Як зауважив адвокат Януковича Віталій Сердюк, системні відмови Печерського райсуду Києва, взяті у його підзахисного пояснення за всіма висунутими йому підозрами і, зокрема, нещодавно з приводу державної зради – «це грубе порушення особистого права людини на захист, що гарантоване низкою нормативно-правових актів, та загроза винесення необгрунтованого вироку».

«Будь-якому громадянину нашої держави Конституцією України, КПК, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини гарантоване право бути допитаним у справі, у якій висуваються обвинувачення. Печерським районним судом вже неодноразово ці гарантії порушувалися та моєму клієнту безпідставно відмовлялося у наданні у судових процесах показань, без яких неможливо об’єктивно встановити істину», - наголосив адвокат.

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У зв‘язку з цим, продовжив він, захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським райсудом Януковича права на правосуддя та права надати суду показання. «Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва суд буде зобов’язаний виконати вимоги статей 55 та 129 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права людини та допитати Віктора Януковича особисто», - підкреслив Сердюк.

Нагадаємо, суд відмовив захисту екс-президента України Віктора Януковича у проведенні відеоконференції під час розгляду клопотання Генеральної прокуратури про можливість його заочного засудження за обвинуваченням у державній зраді.

В ухвалі суду, “в задоволенні клопотання сторони захисту відмовити на підставі відсутності підстав щодо проведення відеодопиту”. Своєю чергою у коментарі журналістам прокурор Руслан Кравченко зазначив, що Генпрокуратура через два місяці передасть до суду для розгляду по суті матеріали кримінального провадження проти Януковича.