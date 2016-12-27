Суд відмовився проводити відеодопит Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив сьогодні Печерський районний суд Києва.

Як зазначається в ухвалі суду, “в задоволенні клопотання сторони захисту відмовити на підставі відсутності підстав щодо проведення відеодопиту”.

Читайте такожСуд дав дозвіл на затримання Януковича (документ)

Своєю чергою у коментарі журналістам прокурор Руслан Кравченко зазначив, що Генпрокуратура через два місяці передасть до суду для розгляду по суті матеріали кримінального провадження проти Януковича.

“Впродовж двох місяців, нам цього часу достатньо, якщо ми сьогодні отримаємо рішення про проведення заочного досудового засудження, щоб передати матеріали справи для розгляду по суті”, - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський райсуд Києва має визначитись щодо можливості заочного засудження Януковича за обвинуваченням у державній зраді. Відповідне клопотання було направлено військовою прокуратурою Генпрокуратури.

Читайте такожСвідчення Януковича дали ГПУ великий арсенал роботи - Горбатюк

28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того дня Янукович у режимі відеоконференції надавав свідчення у справі проти 5 колишніх «беркутівців».

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.