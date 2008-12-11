Литвину нашептали, що ввечері ділитимуть бюджет

Парламент в четвер увечері може розглянути зміни до бюджету на 2008 рік.

Про це заявив голова Верховної ради Володимир Литвин.

"Мені підійшли і нашептали (що бюджет може розглядатися в четвер)", - сказав він. Але частина залу обурилася, пише Українська правда.

"Якщо не буде рішення комітету, то будемо розглядати завтра. Ми домовились на погоджувальній раді, що якщо буде рішення комітету, то це питання ми розглянемо сьогодні останнім. Якщо рішення бюджетного комітету не буде, то це питання буде поставлено першим в такій площині: розглядати без рішення комітету", - сказав Литвин.

Верховна Рада продовжила свою роботу у четвер, допоки не розгляне всі питання порядку денного. За проголосувало 258 депутатів, з них 27 комуністів.

Як відомо, зміни до бюджету на 2008 рік мали бути внесені ще в березні.