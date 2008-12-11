От-от має розпочатися зустріч Ющенка з фракцією НУ-НС

Зараз має відбутися зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з фракцією "Наша Україна – Народна самооборона».

Як повідомило джерело УНІАН, у зустрічі також візьмуть участь міністри за квотою НУ-НС.

Джерело не виключило, що основною темою зустрічі буде питання створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Увечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала текст угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що сьогодні, 11 грудня, представники трьох фракцій, які сформували більшість, – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина – продовжать обговорення пропозицій щодо коаліційної угоди.

У БЮТ сподіваються, що депутати НУ-НС підпишуть коаліційну угоду 12 грудня.