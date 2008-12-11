Ющенко лякає, що піднімуться мільйони людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає новопризначених суддів робити все від них залежне, аби відновити довіру до суддівської системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на церемонії приведення до присяги суддів, призначених уперше.

В.ЮЩЕНКО констатував, що довіра до правоохоронних органів і до судової системи так низько ще ніколи не опускалась за роки незалежності.

Він вчергове згадав випадок з суддею Львівського апеляційного адміністративного суду. «Це повна дискредитація системи», - сказав Президент, додавши, що його шокували пояснення, які давав суддя після вилучення «трьох мішків з грішми». Президент підкреслив, що не хоче, аби така людина мала взагалі якесь відношення до українського суду, оскільки її вчинок принижує державу.

Президент закликав новопризначених суддів до чесності і професійності у своїй роботі. В.ЮЩЕНКО наголосив, що для того, аби відновити довіру до суддівської системи, необхідно провести глибинні реформи, в тому числі змінивши статус суддів як професійний, так і соціальний.

Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, багато що залежить і від того, хто приходить на посаду судді. Президент зауважив, що у разі відсутності змін у судовій системі, «рано чи пізно піднімуться мільйони людей і скажуть, що нам такий суд непотрібний».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

Також І.ЗВАРИЧ заявив, що в одному з мішків із грошима, які були вилучені в його кабінеті, були гроші, якими гості «посівали» в кабінеті І.ЗВАРИЧА під час відкриття приміщення суду в червні цього року, і він їх планував «віддати церкві».