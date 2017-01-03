При Мінкульті створять комісію з питань перепоховань видатних українців - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що при Міністерстві культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«При Міністерстві культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців», - заявив прем’єр-міністр України.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків українського поета та письменника Олександра Олеся в Чехії.

Раніше стало відомо, що останки митця примусово ексгумовані, а в його могилі на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

У свою чергу МЗС України повідомило, що останки Олеся та його дружини переміщені у депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення.