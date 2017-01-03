У Чехії ексгумували останки письменника Олександра Олеся, Порошенко доручив українському МЗС вжити заходів

14:44, 03 січня 2017
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За чеськими законами після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі.

До цього часу ренту за могилу Олесі платив чех українського походження / zn.ua Ігор Булига

У Чехії на Ольшанському кладовищі ексгумували тіло відомого українського письменника, поета та драматурга Олександра Олеся, повідомляє ZN.UA.

Зазначається, що за чеськими законами після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень – ред.).

До цього часу ренту за могилу Олеся платив чех українського походження Володимир Михайлишин, який нещодавно помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.

В українській діаспорі повідомляють, що перепоховання заплановано на 12.00 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся і його дружини невідомі.

У той же час президент Петро Порошенко вже доручив українському МЗС через Посольство України в Празі вжити заходів з метою збереження та подальшого перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини, які були ексгумовані.

Останки Олеся та його дружини дружини були переміщені до депозитарію кладовища / zn.ua Ігор Булига

«За втручання Посольства України останки Олександра Олеся та дружини були переміщені до депозитарію кладовища до моменту рішення  родичів Олександра Олеся, які проживають в Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків», - йдеться у повідомленні МЗС.

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Теги: #ексгумація#Чехія#Олесь#могила