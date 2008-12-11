Чорновола виключили з Партії Регіонів

Політрада Партії регіонів на сьогоднішньому засіданні задовольнила заяву народного депутата Тараса ЧОРНОВОЛА про вихід із партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила народний депутат Ганна ГЕРМАН.

«Ми задовольнили прохання Т.ЧОРНОВОЛА і виключили його з партії», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Т.ЧОРНОВІЛ заявив про намір вийти з Партії регіонів. «Я виходитиму з Партії регіонів. Заяву я вже написав, але ще на ній не ставив дату», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.