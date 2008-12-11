Чорновола виключили з Партії Регіонів
16:29, 11 грудня 2008Політика
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Новину оголосила Герман
|Ганна Герман
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила народний депутат Ганна ГЕРМАН.
«Ми задовольнили прохання Т.ЧОРНОВОЛА і виключили його з партії», - сказала Г.ГЕРМАН.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Т.ЧОРНОВІЛ заявив про намір вийти з Партії регіонів. «Я виходитиму з Партії регіонів. Заяву я вже написав, але ще на ній не ставив дату», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.
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