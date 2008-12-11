Голова ЦВК вишпетив підлеглого за призначення президентських виборів

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ наголошує, що визначення дати проведення президентських виборів - виключна прерогатива Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, про це В.ШАПОВАЛ заявив у зв’язку з висловленою заступником голови ЦВК Андрієм МАГЕРОЮ думкою щодо можливої дати проведення виборів Президента України. При цьому В.ШАПОВАЛ зазначив, що “жоден член ЦВК включно з головою Комісії не уповноважений давати оцінки, які можуть трактуватись як позиція Центральної виборчої комісії”. “Це випливає з того, що Комісія є колегіальним органом і діє на підставі Конституції та законів”, - нагадав В.ШАПОВАЛ і зауважив, що Центральна виборча комісія не уповноважена офіційно тлумачити Конституцію України і закони.

“Основний Закон прямо визначає, що повноваження призначати вибори Президента України у передбачені Конституцією строки належить Верховній Раді України. Тож тільки цей орган вирішуватиме зазначене питання. Парламент прийме постанову щодо дати відповідних виборів, і таку постанову Центральна виборча комісія буде виконувати, як їй і належить”, – підкреслив голова ЦВК.

Тож, на думку В.ШАПОВАЛА, “будь-які заяви державних службовців у цьому сенсі є не коректними політично”. До того ж, вважає він, такі заяви “можуть бути юридично неточними і таким чином вводити в оману громадськість”. Голова Центрвиборчкому наголошує, що “члени Комісії мають право пропонувати коментарі за змістом законодавства, але не як посадові особи, оскільки не наділені такими повноваженнями, а лише як приватні персони”. При цьому, на його переконання, “вони повинні самообмежуватися, враховуючи свій статус”.

В.ШАПОВАЛ закликав також представників засобів масової інформації сприймати, а отже й подавати подібні заяви, коментарі, формулювання тощо “як особисту думку відповідних громадян України, які беруть на себе сміливість зацікавити громадськість”. “Офіційні позиції та рішення Центральної виборчої комісії оприлюднюються у визначений законодавством спосіб у вигляді постанов чи інших документів”, – додав В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня заступник голови ЦВК А.МАГЕРА висловив думку, що чергові президентські вибори мають бути призначені на кінець 2009 року.

«Я схиляюся до дати 27 грудня 2009 року, оскільки 31 січня 2010 року – це вже буде шостий рік повноважень Президента, а 17 січня 2010 року – це не остання неділя місяця», - сказав А.МАГЕРА. Він вважає, що обговорення трьох можливих дат проведення чергових президентських виборів обумовлене нечітким викладом норми про визначення дати виборів у Конституції України в редакції 2004 року. «Раніше ця норма звучала так: чергові вибори Президента проводяться в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень президента. Дату могли навіть діти вирахувати. Зараз ця норма звучить інакше: вибори Президента проводяться в останню неділю місяця п`ятого року повноважень Президента. І це породило різні варіанти – 17 січня 2010 року, 31 січня 2010 року і 27 грудня 2009 року», - зауважив він і додав, що відповідно до ст.85 Конституції України призначення дати чергових президентських виборів є повноваженням Верховної Ради.