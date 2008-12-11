Янукович: та ситуація, яка є в економіці, це тільки квіточки

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Верховна Рада України не буде працювати ефективно. Про це він заявив на засіданні опозиційного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ вважає, що у парламенті відбулася «чергова авантюра». За його словами, враховуючи те, що фракція КПУ заявила, що вона - в опозиції, і виборці не зрозуміють її в разі голосування за пропоновані урядом законопроекти, то голосування комуністів буде непостійне.

У такому випадку, сказав В.ЯНУКОВИЧ, коли немає коаліції, немає більшості, досягти результативного голосування буде неможливо, і парламент «не буде працювати ефективно».

Він зазначив, що у вчорашньому виступі прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в черговий раз «намагалася перекласти відповідальність на будь-кого, і при цьому намагається залишитись в білому». «Ми звикли, що уряд працює неефективно, і це дуже погана звичка», - зазначив лідер ПР.

За його словами, та ситуація, яка є в економіці, «це тільки квіточки». В.ЯНУКОВИЧ прогнозує, що криза поглиблюватиметься, і наголосив, що для її подолання потрібні не окремі антикризові закони, а антикризова програма.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР. За таке рішення проголосували 244 народних депутата з 422, зареєстрованих у залі. Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів з фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блоку Литвина й три народні депутати з фракції Партії регіонів. Водночас, 32 народних депутата від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” не голосували за обрання В.ЛИТВИНА головою Верховної Ради. Лідер фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО був відсутній на засіданні.

Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції в складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Ввечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала тексту коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина. Текст коаліційної угоди трьох фракцій без узгодження з фракцією, підписав заступник голови фракції НУ-НС Б.ТАРАСЮК, підкреслили в прес-службі НУ-НС.

10 грудня на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.