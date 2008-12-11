Ющенко обговорив з НУ-НС підготовку бюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив фракцією «Наша Україна – Народна самооборона» питання підготовки Державного бюджету на 2009 рік.

Зокрема, як повідомляє прес-служба Президента, під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з фракцією НУ-НС обговорювалися проблемні питання підготовки Державного бюджету на 2009 рік.

Особливої уваги було надано необхідності якнайшвидшого ухвалення українським парламентом антикризових законопроектів.

Під час зустрічі також було позитивно відзначено обрання голови Верховної Ради.