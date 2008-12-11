Тарасюк каже, що не підписував угоду про коаліцію

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК наголошує, що ним було підписано повідомлення про утворення коаліції.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-службою НРУ повідомленні Б.Тарасюка у зв’язку з коментарем представника Президента у Верховній Раді Петра ОЛІЙНИКА.

“Мною було підписано повідомлення про утворення коаліції, на що мені було надано повноваження від імені більшості фракції, у кількості 39 депутатів”, - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

Він наголосив: “Я не міг підписувати проект угоди, котрий пройшов лише перше читання, і робота над яким триває і сьогодні. Всупереч твердженням пана ОЛІЙНИКА, я не підписував угоду про створення коаліції”.

Б.ТАРАСЮК вважає за необхідне надати кілька порад П.ОЛІЙНИКУ, як новопризначеному представнику Президента у Верховній Раді України. “По-перше, не намагатися від самого початку своєї діяльності говорити від імені фракції, тим більше не володіючи ситуацією, і не знаючи фактів”, - зазначив Б.ТАРАСЮК. “По-друге, - радить він, - сконцентрувати увагу на вивчені ситуації у Верховній Раді, попрацювати із законопроектами, підготувати пропозиції щодо бачення Президентом законотворчих процесів, і викласти їх на засіданні фракції”. По-третє, як вважає Б.ТАРАСЮК, представнику Президента у парламенті потрібно “не витрачати свою енергію на критиканство, а сконцентрувати її на конструктивізм”.

“Надавши ці поради, хотів би привернути увагу на неправдиві висловлювання Петра ОЛІЙНИКА, що були наведені у деяких медіа. Зокрема, що коаліційна угода начебто була «таємно підписана без погодження депутатів фракції заступником керівника фракції, повністю повторює коаліційну угоду між Партією регіонів та БЮТ».

На думку Б.ТАРАСЮКА, представник глави держави “мав би знати те, що проект положення Коаліційної угоди фракцією ще не затверджено. Як заступник голови фракції я разом із іншими заступниками, брав участь в опрацюванні проекту угоди у вівторок, 9 грудня”.

Отже, робить висновок Б.ТАРАСЮК, “пан ОЛІЙНИК стверджуючи про те, що учасники робочої групи від НУ-НС, які були уповноважені на розгляд проекту коаліційної угоди, цей проект не розглядали - наводить невірну інформацію, або через брак фактажу в нього, або можливо, він робить це навмисно”.

При цьому він залишив “на совісті представника Президента неправдиве твердження про те, що я нібито підписав угоду про коаліцію, яка була вироблена для підписання БЮТом і Партією Регіонів” і запропонував П.ОЛІЙНИКУ “свою діяльність почати не з брехні, а з конструктивної роботи”.