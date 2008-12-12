У БЮТ думають, що Янукович перезбудився

Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко називає емоційною заяву лідера Партії регіонів Віктора Януковича про можливість виведення людей на вулиці з акціями протестів проти коаліції.

"Вибачте, емоційно зірвався Віктор Федорович. Я ніколи не бачив, щоб регіонали залишились задоволеними тим, що створена коаліція у не їхньому складі. Тому пробачимо емоції і пробачимо навіть надзвичайну збудженість", - сказав Кириленко в ефірі 5 каналу.

"Стосовно того, щоб підняти народ, націю... Я б хотів на чолі цих людей, які будуть іти на Київ, стояли мільярдери з Партії регіонів, які стали казково багатими завдяки цьому уряду (Януковича)", - додав він.

На думку Кириленка, "підняти народ буде не важко, але правду перед цим треба сказати".

"Хлопці банально заробляли величезні гроші. Люди у них запитають: Де ці мільярди? Може, поділитесь, хлопці?", - сказав він.

Кириленко також пов’язує заяву Януковича з наближенням президентської передвиборчої кампанії.

"На жаль, президентська кампанія занадто рано стартувала. Вона емоційна, перезбуджена", - сказав він.

Українська правда