Регіонал викрив корупційну групу під крилом Богатирьової і Балоги?

Грицак звернувся з запитом

Народний депутат України Василь ГРИЦАК (фракція Партії регіонів) звернувся до секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо можливості існування «корупційної групи у РНБО і Секретаріаті Президента і нанесення нею значних збитків державному бюджету України». Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оприлюднив на засіданні парламенту голова Верховної Рад Володимир ЛИТВИН.

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