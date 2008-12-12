Гавриш у кишені носить список нової команди Ющенка

Перший заступник секретаря Ради національної оборони і безпеки України Степан ГАВРИШ вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА є великі шанси виграти президентські вибори, незважаючи на поточний низький рейтинг.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Дело».

С.ГАВРИШ назвав бажання Президента балотуватися на пост глави держави вдруге цілком закономірним і очікуваним кроком. «А питання рейтингу - це більше питання технологій. Сьогодні реальної соціології в нашій країні, на жаль, не існує. Оскільки соціологи, в основному, живуть на партійних хуторах, працюють за партійні гроші і виконують їх замовлення», - зазначив він.

До того ж, підкреслив С.ГАВРИШ, політичні процеси в Україні досить швидкоплинні. «У В.ЮЩЕНКА є великі шанси повторно завоювати довіру виборців», - вважає заступник секретаря РНБО.

Відповідаючи на запитання, яким чином Президент може виграти вибори, С.ГАВРИШ висловив думку, що у В.ЮЩЕНКА є якості, які допоможуть йому: «Він харизматичний і унікальний своїм світоглядом і служінням народу. Хоча його лібералізм, коректність і толерантність сприймаються як слабкість».

У той же час С.ГАВРИШ вважає, що Президенту для перемоги на виборах доведеться серйозно модернізувати свою політику. «Це означає, що йому необхідно створити нову, більш креативну і одночасно інтелектуальну команду, яка буде здатна демонструвати успіхи. Виборець любить успішних людей», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, хто може ввійти до цієї нової команди В.ЮЩЕНКА, С.ГАВРИШ сказав: «У мене список у кишені, але навряд чи його слід показувати. Це виняткове право і воля Президента країни».