Герман: нам коаліція з БЮТ огидна, а вибори будуть у березні

Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН прогнозує, що позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться у березні наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

За словами Г.ГЕРМАН, коаліція між трьома фракціями – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина - не буде створена офіційно до зимових парламентських канікул.

«Я думаю, що коаліційні переговори затягнуться до парламентських канікул, а після них знову нічого не буде, і потім Президент оголосить вибори», - сказала депутат.

Водночас Г.ГЕРМАН зауважила, що фракція Партії регіонів не піде більше на створення коаліції з БЮТ.

«Я не думаю, що ми можемо прийняти людей, які працюють такими методами. Ми цього не хочемо, нам це огидно», - сказала вона.