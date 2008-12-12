У Литвина натякають, що коаліцію тягнуть за хвіст

Проект угоди про створення коаліції у складі БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина повністю узгоджено, однак поки що незрозумілі причини зволікання з її підписанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, за результатами вчорашнього засідання групи, яка проводить переговори, текст угоди ні в кого не викликав жодних зауважень.

«Тобто підтверджується думка, що причина зовсім не в коаліційній угоді, а в інших речах», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні поки немає планів провести засідання групи.

Депутат також зауважив, що до тексту коаліційної угоди не висловлювали свої зауваження не тільки представники БЮТ та Блоку Литвина, а навіть “Нашої України”, яка входить до фракції НУ-НС.

«Фактично угода вже готова», - сказав він.