Ющенко вимагає від Черновецького терміново повернути тепло киянам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від влади Києва терміново вирішити ситуацію з тепло- і водопостачанням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, глава держави надзвичайно стурбований ситуацією, що склалася із забезпеченням тепло- та водопостачання у місті Києві.

Президент направив телефонограму голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, в якій висловився про неприпустимість наявності значного боргу міста перед компаніями «Київенерго» та «Нафтогаз України». Глава держави вимагає терміново віднайти ресурси для погашення заборгованості (через внесення змін до бюджету міста або кредит), яка складає понад 700 млн. грн.

В.ЮЩЕНКО також звернувся до Кабінету міністрів з проханням надати місцевій владі необхідну допомогу для вирішення цього життєво важливого для міста питання.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді цього року газопостачальні організації примусово почали скорочувати постачання природного газу на підприємства АК “Київенерго” через існуючі борги компанії за отриманий газ. Внаслідок примусового пониження тиску газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 відбулося аварійне відключення частини обладнання. Тоді АК “Київенерго” звернулася до КМДА з офіційним листом з приводу критичної ситуації з енергозабезпеченням столиці й попросила прискорити виділення компенсаційних коштів з міського бюджету для погашення заборгованостей.

11 грудня АК "Київенерго" заявила, що змушена тимчасово припинити гаряче водопостачання до адміністративних будівель, житлових будинків зони теплопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 через відсутність коштів від КМДА на компенсацію різниці економічно обґрунтованих витрат на виробництво та тарифом на теплову енергію.

Борг "Київенерго" перед ДК "Газ України" в розмірі 347 млн. грн. виник з причин довгострокової відсутності компенсацій із міського бюджету витрат компанії на виробництво та постачання тепла, наголошувалося у повідомленні компанії.

У свою чергу, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ раніше запевняв: “Поки я живий, нікого ні від чого не відключать. У нас усе гаразд, на відміну від інших міст в Україні”.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України сьогодні ініціювало позачергове засідання уряду для розгляду ситуації з теплозабезпеченням Києва.

За інформацією прес-служби уряду, згідно з оперативними даними, заборгованість „Київенерго” за газ протягом тижня збільшилась на 52 млн. грн. і становить понад 350 млн. грн. Водночас, зазначалося у прес-службі Кабміну, Київ не використав можливості часткового покриття боргу за рахунок субвенції на погашення різниці в тарифах. Зокрема, із загальної суми субвенції використано лише 23,7 млн. грн.

*** ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують гарячим водопостачанням та централізованим опаленням майже 5 тис. житлових будинків, 184 лікувальних закладів, 276 дитячих садків, 233 школи у 13 житлових масивах столиці.