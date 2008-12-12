Ющенка попереджають: народ може дати таку оцінку, що мало не буде

Народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ здивований тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти входження фракції “Наша Україна – Народна самооборона” до коаліції “трьох”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи відповідну заяву депутата від НУ-НС Романа ЗВАРИЧА.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ нагадав, що Президент завжди критикував можливість створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів і вважав, що це буде недемократична коаліція. При цьому, нагадав народний депутат, глава держави завжди був прихильником створення коаліції саме у складі БЮТ, НУ-НС та блоку Литвина.

“Що змінилося, не знаю. Мені важко коментувати Президента”, - сказав він.

Водночас О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що парламент сьогодні працює, і це найголовніше.

“Коли коаліція не може бути утворена реально, тоді є якісь підстави, можливо, на дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Коли не дають можливості створити коаліцію і після цього розпускають парламент, то народ може дати таку оцінку, що мало не покажеться”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник лідера фракції НУ-НС Р.ЗВАРИЧ заявив, що Президент проти входження фракції “Наша Україна – Народна самооборона” в коаліцію з фракціями БЮТ та Блоку Литвина.

Він зауважив, що остаточне рішення фракції НУ-НС з цього питання буде ухвалюватися сьогодні на засіданні о 14.00.

Водночас Р.ЗВАРИЧ зауважив, що якщо більшість фракції НУ-НС вирішить за необхідне створити коаліцію з БЮТ та Блоком Литвина і уповноважить когось з керівництва підписати відповідну угоду, то вона буде підписана.

Відповідаючи на запитання, які саме зауваження висловлював глава держави до такого складу коаліції, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що Президент вважає бездарною бюджетну політику уряду. При цьому, за його словами, Президент вважає за необхідне зберегти на посаді міністра фінансів України Віктора ПІНЗЕНИКА.

У той же час, за словами Р.ЗВАРИЧА, Президент не говорив нічого про якийсь інший можливий формат коаліції, так само, як і не говорив про можливе проведення дострокових виборів.