БЮТ про план Б: перехрестимось і підемо на вибори

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сподівається, що більшість депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” сьогодні на засіданні фракції проголосує за входження до коаліції “трьох”, незважаючи на позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву заступника лідера фракції НУ-НС Романа ЗВАРИЧА про те, глава держави проти входження фракції “Наша Україна – Народна самооборона” в коаліцію з фракціями БЮТ та Блоку Литвина.

«Ми знали про це, але думали до останнього, що все буде добре, і що НУ-НС прийде до розуму», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що о 14.00 відбудеться засідання фракції БЮТ, на якому розглядатиметься ця ситуація.

І.КИРИЛЕНКО не сумнівається, що фракція БЮТ знову висловиться за єдино можливий формат коаліції - у складі “трьох”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе створення коаліції БЮТ та Партії регіонів у зв’язку з таким розвитком подій, І.КИРИЛЕНКО зауважив, що БЮТ ніколи не виступала за створення такої коаліції. При цьому він підтвердив, що консультації між БЮТ та ПР дійсно проводилися, однак «фракція БЮТ ніколи не голосувала за доцільність створення такої коаліції».

І.КИРИЛЕНКО також висловив сподівання, що більшість депутатів від НУ-НС під час сьогоднішнього засідання фракції, яке також відбудеться о 14.00, висловляться за необхідність створення коаліції трьох фракцій.

Відповідаючи на запитання, що робитиме БЮТ у випадку оголошення дострокових парламентських виборів, І.КИРИЛЕНКО сказав: «Перехрестимось і підемо на вибори».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник лідера фракції НУ-НС Р.ЗВАРИЧ заявив, що Президент проти входження фракції “Наша Україна – Народна самооборона” в коаліцію з фракціями БЮТ та Блоку Литвина.

Він зауважив, що остаточне рішення фракції НУ-НС з цього питання буде ухвалюватися сьогодні на засіданні о 14.00.

Водночас Р.ЗВАРИЧ зауважив, що якщо більшість фракції НУ-НС вирішить за необхідне створити коаліцію з БЮТ та Блоком Литвина і уповноважить когось з керівництва підписати відповідну угоду, то вона буде підписана.

Відповідаючи на запитання, які саме зауваження висловлював глава держави до такого складу коаліції, Р.ЗВАРИЧ зауважив, що Президент вважає бездарною бюджетну політику уряду. При цьому, за його словами, Президент вважає за необхідне зберегти на посаді міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА.

У той же час, за словами Р.ЗВАРИЧА, Президент не говорив нічого про якийсь інший можливий формат коаліції, так само, як і не говорив про можливе проведення дострокових виборів.