Ленінградську площу в Києві почали готувати до реконструкції

У Києві розпочалися підготовчі роботи з реконструкції транспортної розв`язки на Ленінградській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив перший заступник начальника КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» Микола ВАСИЛЬЦОВ.

За його словами, генеральним підрядником реконструкції розв`язки визначено трест «Київміськбуд-2».

«Розпочали знесення зелених насаджень, облаштовуємо містечко і цього року приступимо до перекладання водопроводу», - сказав він.

М.ВАСИЛЬЦОВ додав, що містечко буде облаштоване в центрі площі, на клумбі, і не перешкодить дорожньому руху.

Цього року планується освоїти близько 12 млн. грн. (зокрема знесення зелених насаджень – 5 млн. грн.).

За даними М.ВАСИЛЬЦОВА, вартість реконструкції Ленінградської площі становить 549 млн. грн. Завершити її планується в 2011 році.