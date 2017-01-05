Сенат США готує законопроект про нові санкції проти РФ через кібератаки та дії в Україні і Сирії
Група сенаторів США від обох партій готує законопроект про додаткові санкції по лінії Конгресу проти Росії у зв’язку з її хакерськими атаками на американські інститути та через дії в Україні і Сирії.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Законодавці підтвердили інформацію щодо законопроекту, коли Сенат зібрався на нову сесію Конгресу.
Сенатор Бен Кардін, провідний демократ у Комітеті з міжнародних відносин, заявив журналістам на Капітолійському пагорбі у вівторок, що він працює над законопроектом разом з «великою групою» сенаторів, у яку входять і демократи, і республіканці.
Він висловив надію, що законопроект буде оприлюднений на цьому тижні.
«Це буде всеосяжний законопроект, який буде містити дозвіл Конгресу на введення додаткових санкцій проти Росії», – сказав Кардін.
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Білий дім і розвідувальне співтовариство США впевнені, що Москва намагалася втрутитися в хід виборів в США за допомогою хакерських атак на політичні організації Демократичної партії і спроб посіяти недовіру до уряду США.
Кардін повідомив, що законопроект буде частково зосереджений на діях Росії у Східній Європі, включаючи анексію українського Криму, а також її ролі на Близькому Сході, де Москва підтримує режим Башара аль-Асада в Сирії.
Кардін не уточнив, чи законопроект змусить новообраного президента Дональда Трампа прийняти рішення про санкції або він закріпить ті санкції, які були оголошені Білим домом минулого тижня і які Трамп при бажанні зможе скасувати після вступу на посаду.
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«Він доповнить дії Білого дому і піде далі, – пояснив Кардін. – Він є доповненням, але існує принцип поділу влади».
Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня США вислали з країни 35 російських дипломатів і ввели нові санкції проти Росії. Влада заявила, що це відповідь на російські кібератаки.