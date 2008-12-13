Єдиний Центр грудьми встав за херсонську владу

Херсонський “Єдиний Центр” вважає деструктивним та небезпечним в умовах політичної та економічної кризи блокування роботи міської ради частиною депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві президії ради обласної організації партії “Єдиний Центр”.

Зокрема, в заяві сказано, що всі звинувачення в бік міськвиконкому обласного центру «мають переважно політичне підґрунтя». На думку єдиноцентрістів «така позиція частини депутатського корпусу Херсонської міської ради свідчить, перш за все, що вони загралися в політичні ігри, а до вирішення проблем виборців їм байдуже».

В “Єдиному Центрі” вважають, що намагання “усілякими засобами” відправити у відставку виконком «розбалансовують та фактично блокують роботу системи виконавчої влади в обласному центрі, від якої залежить не тільки 40% всіх показників Херсонської області, а й вирішення питань, вкрай важливих для міської громади в умовах нестабільної ситуації в країні».

Президія ради Херсонської обласної організації “Єдиного Центру” закликає всі політичні сили в міськраді припинити політичні акції за рахунок громадян, та закликає голів фракцій у міськраді сісти за стіл переговорів та продовжити роботу міської ради.

Як повідомлялося, Херсонська міська рада вже двічі переривала свою сесію через неузгодженість позицій депутатів з питання розпуску виконкому і відставки заступників міського голови. 11 грудня міськрада не змогла продовжити роботу через відсутність кворуму – депутати від фракцій БЮТ, «Нашої України» і групи «Південний регіон» залишили зал засідань. Депутати від цих політичних сил вимагають визнати незадовільною роботу міської влади Херсона з виконання програми соціально-економічного розвитку Херсона за підсумками першого півріччя 2008 року і з підготовки до опалювального сезону.

Питання оцінки роботи мерії міста та голосування про достроковео припинення повноважень усіх заступників міського голови Херсона і виконавчого комітету міської ради розглядалося ще 3 грудня, але й тоді сесія не змогла розглянути ці питання.