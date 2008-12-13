Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив подяку Херсонській області за її внесок у дослідження подій Голодомору 1932-1933 років.

Про це йдеться у листі глави держави на адресу Херсонської обласної державної адміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

Зокрема, висловлено подяку колективу редакційної колегії Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років Херсонської області, працівникам органів влади архівних установ, дослідникам, краєзнавцям Херсонщини.

Крім того, за інформацією Управління у справах преси та інформації Херсонської ОДА, текст подяки зачитав голова Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ під час конференції "Національна книга пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні", яка проходила в Києві 9-10 грудня 2008 року.

У тексті подяки, зокрема, сказано, що "Національна книга пам`яті жертв Голодомору - колосальна за масштабністю та значимістю праця, яку ми розпочали зусиллями тисяч людей в усіх регіонах країни. Невід`ємною частиною Національної книги пам`яті є том Херсонщини, створений завдяки вашій небайдужості та самовідданій праці”.