Литвин Януковичу комітет не віддасть, і крапка

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним проводити перерозподіл комітетів в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Умані на прес-конференції, коментуючи заяву лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо претензій фракції на Комітет ВР з питань бюджету (зараз цей комітет очолює член фракції Блоку Литвина Микола ДЕРКАЧ – УНІАН).

В.ЛИТВИН нагадав, що розподіл комітетів у парламенті відбувався відповідно до чисельності фракцій, і Комітет з питань бюджету “відійшов” Блоку Литвина.

«І на цьому крапка. Навіть знак оклику», - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні не варто «провокувати ланцюгову реакцію» в парламенті щодо перерозподілу комітетів.