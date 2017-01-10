У МЗС розповіли, коли слід очікувати рішення міжнародного трибунала щодо Криму

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

"Ми закінчили всі необхідні досудові процедури. Те, що РФ погодилася на створення арбітражу і трибуналу; те, що вони брали участь у відборі арбітрів – все це дає нам надію на серйозніше ставлення до його рішення", - заявила Зеркаль.

Вона також повідомила, що Україна задоволена арбітрами, відібраними для участі в трибуналі.

"На кожного можливого арбітра підбиралося досьє, розглядалися його рішення, публікації, висловлювання. Той арбітраж, який сформований зараз, нас абсолютно влаштовує", - заявила дипломат.

Зеркаль наголосила, що про вирішення питання приналежності Криму не йдеться – трибунал це не розглядатиме. Не йдеться також про делімітацію кордонів.

Читайте такожВ ООН підтримали резолюцію про порушення прав людини в Криму окупаційною владою РФ

"Трибунал розглядатиме претензію України на неможливість користуватися своїми природними ресурсами, на неможливість захищати екологію Чорного моря, на неможливість проводити навігацію в рамках Керченської протоки, на порушення Росією правил щодо будівництва Керченського мосту та інших переходів, і у зв'язку з цим – порушення екобалансу в Чорному морі, на неконтрольований підйом археологічних цінностей біля Криму.

Ми хочемо реституції своїх прав, тобто відновлення права на використання морської прибережної зони, яка згідно з відповідною конвенцією належить Україні", - пояснила вона.

В разу ухвалення даного рішення воно стане першим вердиктом міжнародного трибуналу у питаннях, пов’язаних з анексією.

Трибунал з українського питання був формально створений у грудні 2016 року.