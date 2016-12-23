"Україна проти Російської Федерації": трибунал розгляне справу про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у 2017 році

На початку наступного року Міжнародний трибунал з морського права розпочне розгляд справи «Україна проти Російської Федерації».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

«За позовом України до Росії за Конвенцією ООН з морського права 22 грудня 2016 року сформовано трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи «Україна проти Російської Федерації», - йдеться у повідомленні

За даними відомства, до складу трибуналу увійдуть: суддя Пайк (Південна Корея) - призначений президентом трибуналу; суддя Бугетайя (Алжир); суддя Гомез-Робледо (Мексика); професор Льов (Велика Британія) - призначений Україною; суддя Голіцин - Російською Федерацією.

Зазначається, що призначені члени трибуналу мають репутацію справедливих, компетентних, чесних та незалежних експертів у сфері міжнародного морського права.

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«МЗС висловлює щиру вдячність віце-президенту Міжнародного трибуналу ООН з морського права за оперативне формування складу трибуналу», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як відомо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

В заяві МЗС наголошується, що офіційний Київ заявляє та готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

Україна вимагає від РФ припинити порушення своїх прав та компенсувати завдані збитки.