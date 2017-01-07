Савченко пообіцяла опублікувати списки військовополонених, привезені з Мінська

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Списки військовополонених і зниклих безвісти, які я отримала за результатами зустрічі в Мінську, а також зібрані мною з моменту мого звільнення з російського полону, я оприлюдню найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з представниками РФ і лідерами так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким. За її словами, основною метою зустрічі була необхідність вирішення питання обміну полоненими. Зустріч викликала неоднозначну реакцію в Україні, зокрема, звинувачення Савченко в зраді України в інтересах Кремля.