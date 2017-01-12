НАБУ розпочало розслідування діяльності Гонтаревої (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Генеральної прокуратури, помічник генпрокурора Владислав Куценко.

«На підставі мого рапорту НАБУ розпочало розслідування діяльності Гонтаревої та Ворушиліна! Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №52017000000000006 за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України», - написав Куценко.

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За його словами, у рапорті було порушено питання про махінації з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 млрд грн та про можливу причетність до таких махінацій очільниці НБУ та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Мова йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з 415 млрд грн до 99,4 млрд грн. з метою продажу таких активів за безцінь підконтрольним суб’єктам, що у свою чергу призводить до плачевних наслідків для економіки та до масових невиплат боргів вкладникам таких банків», - уточнив Куценко.

Також він оприлюднив на своїй сторінці лист голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького народному депутату Сергію Соболєву, в якому йдеться, що кримінальне провадження відкрито щодо можливих порушень посадовими особами НБУ та ФГВФО при оцінці активів ліквідованих банків.