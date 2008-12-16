Симоненко знає про аферу з грішми і хабар $42 мільйони

Фракція Комуністичної партії України виступає за створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради «з розслідування банківських афер, до яких причетні вищі посадові особи держави».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що депутати мають обговорити політику Національного банку України по відношенню до комерційних банків, «які незаконно отримували державні кредити». За словами П.СИМОНЕНКА, йдеться і про використання кредиту Міжнародного валютного фонду.

Лідер КПУ наполягає на тому, що ВР необхідно з’ясувати, «чому і на яких підставах НБУ надав комерційному банку «Надра» 7,5 млрд. грн. в доларовому еквіваленті по курсу 5,05 у той час, коли долар коштував вже 7 грн.». «У чиїх кишенях і на яких рахунках осіла різниця в 3 млрд. грн.», - зазначив П.СИМОНЕНКО.

За його словами, з цього приводу немає реакції глави держави Віктора ЮЩЕНКА, оскільки «Президент ЮЩЕНКО і «регіонал» ФІРТАШ пов’язані спільними бізнес-інтересами і не тільки в цій справі».

П.СИМОНЕНКО також закликав народних депутатів ухвалити мораторій на вилучення банками майна кредиторів.

Крім того, він закликав Генеральну прокуратуру розслідувати справу проти голови Броварської районної держадміністрації за отримання хабара в сумі 42 млн. дол. «за роздачу землі».