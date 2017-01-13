Білий дім підтвердив візит Байдена в Україну

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента США, розміщеній на сайті американського посольства в Києві.

Зокрема, сказано, що з 15 по 18 січня 2017 року Байден відвідає Київ та швейцарський Давос.

В Україні віце-президент візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Візит віце-президента до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки – незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки", - наголошується у повідомленні.

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"Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25-ти років", - йдеться у заяві.

Також сказано, що у Давосі віце-президент візьме участь у Всесвітньому економічному форумі.

"Віце-президент виступить із промовою про програму з подолання раку (Cancer Moonshot), він також торкнеться питань міжнародної політики. Віце-президент візьме участь у декількох двосторонніх зустрічах",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в адміністрації президента України анонсували зустріч із віце-президентом США Джозефом Байденом в рамках візиту останнього в Україну.