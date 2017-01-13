Канал "Дождь" суттєво змінив риторику щодо Криму після зміни менеджменту – Нацрада

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив голова Нацради з телерадіомовлення Юрій Артеменко.

"В мене не має часу дивитись канали. Інформація, яка до мене надходить, що останнім часом риторика "Дождя" змінилася. Це пов'язано з певними змінами у менеджменті. Тобто прийшов головний чи редактор, чи директор. Тобто, помінялася риторика, як мені повідомляють. Почали запрошувати інших гостей", - заявив Артеменко.

Він каже, що після початку війни на Донбасі, увага регулятора була сконцентрована на пропагандистських телеканалах.

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"В перший час наша увага була зосереджена на таких каналах, як "Россия 24", "Life News", тобто чисто пропагандистських каналах. Він ("Дождь", - ред.) позиціонує себе, як ліберальний, але під маскою ліберальності виникають такі речі, як невизнання територіальної цілісності України і аргумент керівництва "Дождя", що "ми працюємо в російському законодавстві, тому Крим - це Росія", мене ці аргументи обурюють", - наголосив Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення прийняла рішення, яким зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".