Візит Байдена в Україну перенесено на 16 січня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Читайте такожПорошенко зустрінеться із Байденом під час візиту віце-президента США в Україну

Як і раніше, заплановані зустрічі Байдена з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Зустріч з Гройсманом, як очікується, має розпочатися о 7.30.

Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив візит віце-президента Сполучених Штатів Америки Байдена до України.