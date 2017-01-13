Візит Байдена в Україну перенесено на 16 січня
15:08, 13 січня 2017Політика
280 0
Візит віце-президента США Джо Байдена в Україну перенесено з неділі, 15 січня, на понеділок, 16 січня.
Джо Байден / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Читайте такожПорошенко зустрінеться із Байденом під час візиту віце-президента США в Україну
Як і раніше, заплановані зустрічі Байдена з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Зустріч з Гройсманом, як очікується, має розпочатися о 7.30.
Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив візит віце-президента Сполучених Штатів Америки Байдена до України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Візит Байдена в Україну