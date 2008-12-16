БЮТ вимагає від ГПУ відкрити справу проти представника Ющенка у ВР
Ініціативу оголосив Портнов
|Андрій Портнов
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами депутата, «вже кілька тижнів суспільство та ЗМІ активно обговорює «посівання» у львівському суді та кількість знайдених у судді мішків з грошима, але генеральний прокурор досі не спромігся внести до парламенту відповідне подання».
А.ПОРТНОВ також повідомив, що БЮТ вимагає притягнути до відповідальності представника Президента України у Верховній Раді Петра ОЛІЙНИКА, у кабінеті якого (як голови Львівської ОДА у той час) голова Львівського апеляційного адміністративного суду отримав хабар.
«Ми вважаємо, що дії представників Президента та корумпованих суддів є ланками одного ланцюга», - сказав заступник голови фракції БЮТ, додавши при цьому, що Блок Юлії Тимошенко вимагає об’єктивного і усестороннього розслідування.
Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.
На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».
9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".
За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».
11 грудня до Верховної Ради України надійшло звернення Генеральної прокуратури щодо відсторонення І.ЗВАРИЧА від посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.
12 грудня Рада суддів України звільнила І.ЗВАРИЧА з посади голови Львівського апеляційного адміністративного суду.
15 грудня ЗМІ повідомили, що Управління Служби безпеки України у Львівській області оголосило в розшук суддю І.ЗВАРИЧА, який зник із приватної клініки, де перебував на лікуванні.