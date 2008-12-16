БЮТ вимагає від ГПУ відкрити справу проти представника Ющенка у ВР

Блок Юлії Тимошенко вимагає від генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА негайно внести до парламенту подання на арешт колишнього голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА. Про це повідомив заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами депутата, «вже кілька тижнів суспільство та ЗМІ активно обговорює «посівання» у львівському суді та кількість знайдених у судді мішків з грошима, але генеральний прокурор досі не спромігся внести до парламенту відповідне подання».

А.ПОРТНОВ також повідомив, що БЮТ вимагає притягнути до відповідальності представника Президента України у Верховній Раді Петра ОЛІЙНИКА, у кабінеті якого (як голови Львівської ОДА у той час) голова Львівського апеляційного адміністративного суду отримав хабар.

«Ми вважаємо, що дії представників Президента та корумпованих суддів є ланками одного ланцюга», - сказав заступник голови фракції БЮТ, додавши при цьому, що Блок Юлії Тимошенко вимагає об’єктивного і усестороннього розслідування.

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».

11 грудня до Верховної Ради України надійшло звернення Генеральної прокуратури щодо відсторонення І.ЗВАРИЧА від посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.

12 грудня Рада суддів України звільнила І.ЗВАРИЧА з посади голови Львівського апеляційного адміністративного суду.

15 грудня ЗМІ повідомили, що Управління Служби безпеки України у Львівській області оголосило в розшук суддю І.ЗВАРИЧА, який зник із приватної клініки, де перебував на лікуванні.