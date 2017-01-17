Портнов оприлюднив аудіо-фрагмент допиту Пашинського

Портнов заявив, що свідомо порушує таємницю слідства і звинуватив депутата у брехні.

За його словами, Пашинський змінив свої початкові покази у справі про стрілянину у селянина В'ячеслава Хімікуса.

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Екс-заступник голови АП наголошує, що Пашинський 1 січня заявляв про те, що стріляв у Хімікуса лежачи, а тепер – що стріляв прицільно і стоячи.

"…Я зробив постріл зразу, як тільки це зміг зробити. Після того, як мене збили з ніг, я встав і одразу (я настоюю на слові "одразу"). Я не стояв і не вступав в переговори з паном Хімікусом. Я думаю, на 90 відсотків впевнений, що це не був постріл лежачи. Я, коли встав, зробив постріл, тобто не лежачи. Я не робив постріл лежачи, це однозначно. Я прицільно стріляв нижче пояса в ногу, щоб його зупинити…", - каже на аудіо голос, схожий на Пашинського.

Портнов, адвокатська контора якого надає послуги Хімікусу, заявив, що вимагає від прокуратури оприлюднити відео допиту Пашинського.

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Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці Facebook.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

Водночас потерпілий Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що депутат порушував правила поводження із зброєю, і куля лише випадково влучила в ногу, а не в тулуб.