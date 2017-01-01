Пашинський розповів подробиці інциденту зі стріляниною

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Пашинський повідомив, що був без охорони. "Незаплановано з дружиною вирішили поїхати в кінотеатр «Батерфляй Кантрі». Оскільки це була субота, перед Новим Роком, я відпустив водія та охорону. Дружина була сама за кермом. Після закінчення сеансу, приблизно о 17:15 ми в’їхали з траси Київ – Одеса в поворот на своє село Хлепча", - зауважив Пашинський.

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Він розповів, що вони їхали з ближнім світлом. Його дружина змушена була різко загальмувати перед великим автомобілем, без ввімкнених габаритів, на темній ділянці дороги.

Нардеп також наголосив, що його зброя дозволена і зареєстрована, з правом носіння та застосування у випадках, передбачених законом.

"Я застосував цю зброю лише після удару скляною пляшкою по голові, чому є підтвердження від незалежних свідків. Покази свідків та догляд місця подій підтверджують, що я зробив попереджувальний постріл вгору, а другий, вже після удару мене пляшкою, здійснив у ногу нападнику. Пістолет зараз вилучено на відповідну експертизу", - зауважив депутат.

Пашинський зазначив, що його оглянули лікарі, надали першу медичну допомогу. Тест на алкоголь показав, що нардеп не вживав алкогольні напої.

"Особисто надав першу медичну допомогу пораненому нападнику, стягнувши його поранену ногу своїм ременем. Весь вечір вчора я та моя сім’я допомагали йому отримати належну медичну допомогу", - зазначив народний депутат. Також він заявив, що готовий працювати зі слідством.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю.