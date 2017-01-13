У столичній лікарні триває перехресний допит Пашинського та підстреленого ним чоловіка

Перехресний допит триває вже понад годину. Його проводять у відділенні травматології однієї зі столичних лікарень, повідомляє телеканал «112 Україна».

У той же час, з посиланням на адвоката потерпілого, повідомляється, що на допиті присутні сам Хімікус, його дружина, свідок і Пашинський. Останній відмовився спілкуватись з журналістами перед початком допиту.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці Facebook.

У поліції повідомили, що за фактом інциденту розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганські дії).

Водночас потерпілий Хімікус, якому Пашинський прострелив ногу, стверджував, що депутат порушував правила поводження із зброєю, і куля випадково влучила в ногу, а не в тулуб.

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За інформацією прокуратури Київської області, інцидент, в якому брали участь 4 осіб, стався у селищі Хлепча.

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов поінформував, що Пашинський з дружиною їхали на "Мерседесі" повз мікроавтобус "Фольксваген", що стояв на неосвітленій дорозі. "Мерседес" його об'їжджав.

«Було зроблено зауваження про те, що не ввімкнені габаритні вогні і немає знаку аварійної зупинки. Під час цих зауважень виникла перепалка, потім виникла ситуація, під час якої нардеп використав вогнепальну зброю "Глок 19», - повідомив Чібісов.