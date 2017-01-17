Клімкін розповів про допомогу МЗС Генпрокуратурі у справі Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Павло Клімкін сказав на брифінгу, коментуючи заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що військова прокуратура отримала від ООН фотокопію заяви Януковича з проханням до Російської Федерації ввести війська в Україну.

“Ми дуже тісно співпрацюємо, в тому числі з Генеральною прокуратурою України, по ряду аспектів, це один з них для того, щоб допомогти зібрати необхідні матеріали для цього. Оскільки це справа за визначенням юридична, то щоб не було якихось там спекуляцій, що є політичний аспект, я утримують від подальших коментарів, але ви отримаєте необхідну інформацію, коли вона буде оприлюднена”, - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Луценко заявив про отримання від ООН документів, що свідчать про державну зраду Януковича.

Зокрема, за словами генпрокурора, Головна військова прокуратура отримала від ООН фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням до Росії ввести війська в Україну.

«Головна військова прокуратура України отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреної офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Україну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна», - наголосив Луценко.

За його словами, "всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ".

"Слідством військової прокуратури отримано беззаперечні документальні докази державної зради Януковича", - підкреслив Луценко.