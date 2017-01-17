ООН підтвердила держзраду Януковича: просив ввести російські війська в Україну - ГПУ

Про це генпрокурор Юрій Луценко написав у своєму Facebook.

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"Так, Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреноі офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Украіну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна!", - написав Луценко.

Він підкреслив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.

"Слідством військовоі прокуратури Отримано беззаперечні документальні докази держзради Януковича. Дозвіл на оприлюднення мною даних досудового слідства отримано від старшого прокурора у провадженні про держзраду Януковича". – додав генпрокурор.