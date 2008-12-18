Гроші на всі дострокові вибори мають завжди бути під рукою

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує щороку в державних бюджетах передбачати кошти на дострокові вибори.

Зокрема, сьогодні в парламенті він зареєстрував проект Закону „Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку фінансування виборів”.

У коментарі УНІАН А.ГРИЦЕНКО пояснив, що метою його законопроекту є вирішення конфліктних питань, які виникають під час призначення дострокових виборів.

Тому він пропонує записати в законі, що кожного року в державному бюджеті передбачаються кошти на позачергові вибори Президента, Верховної Ради України, на місцеві вибори. Суми мають розраховуватись на підставі даних Центрвиборчкому.

Депутат наголосив, що цей законопроект не передбачає додаткових фінансових витрат, оскільки, якщо протягом року дострокових виборів не відбудеться, кошти перераховуватимуться на інші програми.

Водночас, він пропонує ввести у дію цей законопроект з 1 липня 2009 року, щоб зараз цим питанням не політизувати ситуацію й „не підігравати жодним чином заявам з Банкової (у Секретаріаті Президента наголошують на необхідності виділення цього року коштів на дострокові парламентські вибори – УНІАН)”.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що у липні 2009 року Президент, відповідно до Конституції вже не матиме права розпускати парламент (за півроку до завершення своїх повноважень – УНІАН), більше того, парламент зможе передбачити відповідні кошти в бюджеті вже на 2010 рік.