Кримські окупанти кличуть Ле Пен в гості на анексований півострів

Про це заявив "віце-прем'єр" так званого кримського уряду Георгій Мурадов.

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"В Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політичним діячам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки", — цитує Мурадова прокремлівське інформагентство РИА Новости.

Нагадаємо, раніше Ле Пен заявила, що визнає анексований Крим російським у разі перемоги на виборах.