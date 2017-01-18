Кримські окупанти кличуть Ле Пен в гості на анексований півострів
10:13, 18 січня 2017Політика
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"Влада" окупованого Криму запросили лідера французьких ультраправих і кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен відвідати анексований Росією півострів.
Марін Ле Пен /REUTERS
Про це заявив "віце-прем'єр" так званого кримського уряду Георгій Мурадов.
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"В Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політичним діячам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки", — цитує Мурадова прокремлівське інформагентство РИА Новости.
Нагадаємо, раніше Ле Пен заявила, що визнає анексований Крим російським у разі перемоги на виборах.
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