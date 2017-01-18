Рада сьогодні розгляне законопроекти про запобігання корупції та турботу про бездомних (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Верховна Рада розгляне два законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу та державного бюджету на 2017 рік, що стосуються фінансування професійно-технічної освіти, з пропозиціями президента.

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Сьогодні також розглядатимуться питання щодо надання притулку бездомним особам, питання щодо утворення молодіжних центрів, а також низка проектів постанов щодо рекомендацій парламентських слухань.

Серед іншого, депутати розглянуть деякі зміни до Регламенту Верховної Ради, зокрема, щодо підготовки законопроектів.

Також сьогодні парламент розгляне зміни до закону про запобігання корупції стосовно уточнення кола осіб, на яких не поширюється обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.