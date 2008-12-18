Яценюк розказав, хто підігрів кризу в Україні

Економічна криза в Україні спричинена не тільки зовнішніми чинниками, але й була спровокована і діями українських політиків.

Про це сказав в інтерв’ю агентству УНІАН народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, нинішня економічна криза стала іспитом для політиків, які 17 років мали мандат на управління країною. Він зазначив, що саме їхньою діяльністю чи бездіяльністю “ця економічна криза була спровокована”. “Результат очевидний”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він сказав, що “було би нечесно відокремитися від ситуації”, і додав, що готовий звітувати за кожен день своєї роботи і на посаді міністра економіки Криму, і міністра економіки України, і керівника Національного банку, і одного з керівників Одеської області, і міністра закордонних справ, і голови Верховної Ради.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “робив все можливе, що від мене залежало”. “Але біда в тому, що я був майже один, і спрацювало правило - більша частина перемогла якісно іншу”, - зазначив він.

За його словами, у всій своїй діяльності він керувався принципом : «Влада - це ярмо, а не реалізація особистої самозакоханості, оскільки, найперше, влада - це відповідальність політиків перед людьми”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “економічне цунамі – безжалісне, і система влади України не тільки до кризи була не готова, а й часто-густо підкладала в багаття дров”. За його словами, відсутність внутрішнього ринку, залежність від зовнішнього сектора, “політичні та соціальні феєрверки на догоду політикам за рахунок державного бюджету, витрачання більше заробленого, відверта економічна брехня – ось корені української економічної кризи”, “але і це можна подолати”.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, економічна криза - це ще одна перепона на шляху розвитку Української держави і є викликом для України, який треба долати усім разом. За його словами, економічна криза може перерости в кризу суспільно-політичну, культурну та духовну.